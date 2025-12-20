Evde yılan, örümcek ve kertenkele ele geçirildi

BURDUR'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, evinde Burma pitonu, kırmızı kuyruklu boa yılanı, tarantula örümceği, gecko kertenkelesi ve pitbull cinsi köpek bulunan kişi gözaltına alındı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent merkezinde B.B.Ş.'nin evinde yaptığı aramada Burma pitonu, kırmızı kuyruklu boa yılanı, tarantula örümceği, gecko kertenkelesi ve pitbull cinsi köpek ele geçirildi. Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen hayvanlar ise Antalya Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,