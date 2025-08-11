Burdur'da Yangın: 3 Buzağı Öldü, Eşya ve Saman Yandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un İğdeli köyünde çıkan yangında 3 buzağı hayatını kaybetti, 2 katlı ev, 4 bin balya saman ve minibüs alevlere teslim oldu. Yangının kısa devre yapan kablolar nedeniyle çıktığı düşünülüyor.

BURDUR'un İğdeli köyünde çıkan yangında 3 buzağı öldü, 2 katlı ev, 4 bin balya saman ve minibüs yandı.Dün saat 18.00 sıralarında merkez İğdeli köyünde Mehmet Uçar'a ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Burdur Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre köylerdeki itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından yangına müdahale edildi. Kaynak yapıldığı sırada kabloların ısınarak kısa devre yapması ve samanları tutuşturmasıyla çıktığı tahmin edilen yangında 3 buzağı ölürken, 2 katlı ev, 4 bin balya saman, minibüs yandı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Japon deprem uzmanından yeni deprem uyarısı! 3 noktayı işaret etti

Japon deprem uzmanından yeni deprem uyarısı! 3 noktayı işaret etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz'in annesinden şok sözler: Bana 20 bin TL değer biçti

Özcan Deniz'e annesinden ağızları açık bırakan suçlama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.