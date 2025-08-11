Burdur'da Yangın: 3 Buzağı Öldü, Eşya ve Saman Yandı

BURDUR'un İğdeli köyünde çıkan yangında 3 buzağı öldü, 2 katlı ev, 4 bin balya saman ve minibüs yandı.Dün saat 18.00 sıralarında merkez İğdeli köyünde Mehmet Uçar'a ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Burdur Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre köylerdeki itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından yangına müdahale edildi. Kaynak yapıldığı sırada kabloların ısınarak kısa devre yapması ve samanları tutuşturmasıyla çıktığı tahmin edilen yangında 3 buzağı ölürken, 2 katlı ev, 4 bin balya saman, minibüs yandı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,