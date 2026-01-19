Evinde ölü bulundu
Burdur'un Recep Mahallesi'nde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Güzin Avcı, arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Recep Mahallesi Bekar Caddesi'nde evinde yalnız yaşayan Güzin Avcı'yı arkadaşı ziyarete gitti. Avcı'ya ulaşamayan arkadaşı kapıyı açan olmayınca polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin açtığı kapıdan giren sağlık ekibi Güzin Avcı'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin incelemesinde Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Avcı'nın cenazesi morga götürüldü.
