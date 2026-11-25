Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da 31 Ekim-20 Kasım'da Bucak ve Çavdır ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi; operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bucak ve Gölhisar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, Bucak ve Çavdır ilçelerinde 31 Ekim-20 Kasım'da operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü serbest bırakıldı, 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.