Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, A.C.Y. gözaltına alındı. İkametinde yapılan aramalarda kenevir bitkileri ve uyuşturucu maddeler bulundu, zanlı tutuklandı.

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda, A.C.Y. gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 54 kök kenevir bitkisi, 527 gram esrar, 2 led ışık cihazı, 3 hava sirkülasyon cihazı, 2 iklimlendirme kabini, karbon filtre, 4 vantilatör, mikroskop cihazı, 3 ısı ayarlayıcı termostat, 3 dijital termometre, 100 litre bitki toprağı, 30 sıvı gübre ve 9 fan cihazı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Hale Pak
