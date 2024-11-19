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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
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Burdur'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Bucak ilçesinde şüphelenilen üç aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda, 1300 kullanımlık sentetik uyuşturucu, bir miktar eroin ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Araçlardaki E.M, N.D, F.B, A.A.Ç, H.A, H.İ.Y. ve Ş.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, F.B. ve A.A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel
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