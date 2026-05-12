Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Burdur'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 10.455 gram kubar esrar ve 6 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 Mayıs'ta Çavdır ilçesinde düzenlenen operasyonda 10.455 gram kubar esrar, 6 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili M.U. ve A.U. hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', S.U. hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak', E.U. hakkında ise 'Yasadışı ekim' suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden S.U. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
