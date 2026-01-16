Kaldırımda Unutulan Çanta Fünye ile Patlatıldı: İçinden Motosiklet Çadırı Çıktı

BURDUR'da kaldırımda unutulan çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan motosiklet çadırı çıktı.

Burç Mahallesi Kışla Caddesi'nde bir ağacın altındaki çantayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Yol yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı çantadan motosiklet çadırı çıktı. Sonrasında yol ulaşıma açıldı.

HABER/KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,