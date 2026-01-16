Haberler

Kaldırımda Unutulan Çanta Fünye ile Patlatıldı: İçinden Motosiklet Çadırı Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da kaldırımda bulunan bir çanta, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Patlama sonrası çantadan motosiklet çadırı çıktığı öğrenildi.

BURDUR'da kaldırımda unutulan çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan motosiklet çadırı çıktı.

Burç Mahallesi Kışla Caddesi'nde bir ağacın altındaki çantayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Yol yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı çantadan motosiklet çadırı çıktı. Sonrasında yol ulaşıma açıldı.

HABER/KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu

Taraftar "Helal olsun" diyor! UEFA'ya rapor sundu
Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Beyaz Saray Sözcüsü ICE sorusu soran gazeteciye sert çıktı: Sen solcu bir yazarsın

Beyaz Saray Sözcüsü "ICE" sorusu soran gazeteciye sert çıktı