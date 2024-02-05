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Burdur'da Turizmi Geliştirmek İçin Sıcak Hava Balonu Tanıtımı Yapıldı

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Burdur Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, kentte turizmi geliştirmek amacıyla sıcak hava balonu tanıtımı gerçekleştirildi. Balonu deneme fırsatı bulan katılımcılar, turizm açısından önemli olan Burdur'un doğal güzelliklerini havadan keşfetme imkanı bulacak.

Burdur Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kentte turizmi geliştirmek amacıyla sıcak hava balonu tanıtımı gerçekleştirildi.

Gazi Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte yerden 25-30 metre yükseklikteki üç sıcak hava balonu ilgi gördü. Etkinliğe katılanlar balonu deneme fırsatı buldu.

Burdur Valisi Türker Öksüz, gazetecilere, turizm ve kültürel değerler yönünden açık hava müzesi niteliği taşıyan kentin tanıtımına sıcak hava balonuyla katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Herkesin kenttin güzelliklerini görmesini amaçladıklarını belirten Öksüz, "İlerleyen günlerde inşallah Salda Gölü başta olmak üzere diğer doğal güzelliklerimizin olduğu yerlerde sıcak hava balonunu faaliyete geçirerek etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Bu sayede turizmden aldığımız katma değeri artıracağız. Ülkemizin her köşesindeki insanlar, Burdur'un tarihi yerlerini, doğal güzelliklerini görme imkanına sahip olacak ve bu güzellikleri havadan keşfedecek." diye konuştu.

Sıcak hava balonunu görmeye gelen Saliha Canipek de yükseklik korkusunu yenmek için balona bindiğini dile getirerek, "Bence turizm açısından çok güzel bir deneyim olur." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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