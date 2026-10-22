Burdur'da TÜBİTAK destekli tarım ve gıda şenliği törenle başladı

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Burdur'da tarım ve gıda alanında bilimsel farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Bilimin İzinde: Burdur Tarım ve Gıda Şenliği" başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen etkinlik, Burdur Belediyesi Uzay Çatı'da düzenlenen törenle açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çatağıl İlkokulu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi öğrencileri halk oyunu gösterisi sundu. Daha sonra açılış kurdelesi kesildi.

Vali Yardımcısı Bedir Deveci, törende yaptığı konuşmada, tarım ve gıdanın geleceğin de en önemli konuları arasında yer aldığını söyledi.

Toprak, su ve doğal kaynakları koruyarak üretim yapmanın, bilim ve teknolojiden yararlanarak verimli ve sürdürülebilir yöntemler geliştirmenin ortak sorumluluk olduğunu belirten Deveci, şenliğin öğrencilerin bilimi deneyerek, gözlemleyerek ve üreterek öğrenmelerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Katılımcılar, açılışın ardından stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şenlikle öğrenciler, gençler, çiftçiler ve toplumun farklı kesimlerinde sürdürülebilir tarım, insan ve hayvan beslenmesi, topraksız tarım ve su tasarrufu konularında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Akademisyenler ve saha uzmanlarının katkısıyla gerçekleştirilen bilimsel ve uygulamalı etkinlik, 24 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA