Burdur'da Traktör Yangını: Tahıl Ekili Tarlaya Sıçradı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde saman yüklü traktörün römorkunda çıkan yangın, tahıl ekili tarlaya sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü, ancak traktör ve römork kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 30 dönüm ekili tarla zarar gördü.