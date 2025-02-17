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Burdur'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Burdur'un Kemer ilçesinde, yokuşta devrilen traktörün altında kalan 61 yaşındaki sürücü Şeref Deniz yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burdur'un Kemer ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Akçaören köyünde Şeref Deniz (61) idaresindeki 15 DU 398 plakalı traktör, tarlada yokuştan inerken devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından Deniz'in cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Hayta - Güncel
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