Burdur'da kaza: Ağabeyi ve kuzeni ölen genç hayatını kaybetti

Güncelleme:
Burdur'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki Hamit Toktaşer, tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Kazada ağabeyi ve kuzeni de yaşamını yitirmişti.

BURDUR'da ağabeyi ve kuzeninin öldüğü kazada ağır yaralanan Hamit Toktaşer (16) tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 8 Aralık'ta saat 08.00 sıralarında, Burdur-Fethiye kara yolu Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezinden Fethiye yönüne giden 07 L 9130 plakalı otomobilin sürücüsü Savaş Toktaşer (34), önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyon kırdı. Toktaşer'in kontrolünü kaybettiği otomobil, refüjü aşarak karşı yöne geçerek Orçun V. yönetimindeki 07 ZD 017 plakalı otomobile, ardından Gölhisar'dan Isparta yönüne giden Ali A. (49) yönetimindeki 15 AEH 779 plakalı minibüse çarptı. Kazada Savaş Toktaşer, kuzenleri Erhan (35) ve Hamit Toktaşer kardeşler ile minibüsün sürücüsü Ali A. ve araçtaki Ramazan A. (54) yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Otomobilde sıkışan Savaş Toktaşer, Erhan Toktaşer ve Hamit Toktaşer, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Erhan ve Savaş Toktaşer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan Hamit Toktaşer, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 15 gündür tedavisi süren Toktaşer bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Toktaşer'in cenazesinin memleketi Van'ın Muradiye ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

