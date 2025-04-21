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Burdur'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Burdur'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, Yazıköy köyü mezarlık mevkisinde gerçekleşti.

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ramazan C. (48) idaresindeki 15 HC 393 plakalı otomobil Yazıköy köyü mezarlık mevkisinde, Ünal D'nin (68) kullandığı 15 DN 688 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ramazan C, otomobilde yolcu olarak bulunan Makbule, Hakkı ve Defne C. ile sürücü Ünal D. Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Ünal D. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan çarpışma sonucu yanan araçlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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