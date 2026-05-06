Burdur'da 'Trafik Haftası' programı

Burdur'da Trafik Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri katıldı. Etkinlikte trafik kuralları konusunda öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe Vali Tülay Baydar Bilgihan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı ile emniyet, jandarma, itfaiye, UMKE personeli, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Açılan stantlarda emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerinin kullandığı malzemeler sergilendi. Kurulan seyyar trafik eğitim parkında öğrencilere trafik kuralları konusunda uygulamalı eğitim verildi. Vali Tülay Baydar Bilgihan ve beraberindekiler stantları gezerek ilgililerden bilgi aldı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
