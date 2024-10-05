Burdur'da Tomruk Yüklü Tıra Çarpan Otomobil Alev Aldı

İran'da kesinlikle vurulmasını istemediği bir yer var

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş

Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti

Cem Garipoğlu'nun mezarından kefen yerine başka bir şey çıktı