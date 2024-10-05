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Burdur'da Tomruk Yüklü Tıra Çarpan Otomobil Alev Aldı

Burdur'da Tomruk Yüklü Tıra Çarpan Otomobil Alev Aldı
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Burdur'un Çavdır ilçesinde, tomruk yüklü bir tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası otomobil alev alırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burdur'un Çavdır ilçesinde tomruk yüklü tıra çarparak alev alan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Bayram T. (38) idaresindeki 44 ND 574 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolu Bölmepınar köyü mevkisinde aynı istikamette ilerleyen Şeref Ş. (66) yönetimindeki 16 US 604 plakalı tomruk yüklü tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü Bayram T. sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekibince otomobildeki yangın söndürüldü.

Otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Erbay - Güncel

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