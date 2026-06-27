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Çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldürüldü

Çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldürüldü
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Burdur'da A.Ç. ile Hasan Akay arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.Ç., av tüfeğiyle ateş ederek Akay'ı öldürdü. Şüpheli gözaltına alındı.

BURDUR'da, A.Ç. evinin önünde çıkan tartışmada, av tüfeğiyle ateş ederek yaraladığı Hasan Akay, (41) götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. A.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Karasenir Caddesi'nde meydana geldi. A.Ç. ile oturduğu müstakil evin önüne kendisiyle konuşmaya gelen Hasan Akay arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.Ç., evinden çıkardığı av tüfeğiyle ateş ederek Akay'ı sırtından yaraladı. İhbar üzerine sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Akay, kurtarılamadı. Şüpheli A.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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