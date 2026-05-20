Burdur'da 3 aracın karıştığı kaza; 2'si çocuk 6 yaralı

BURDUR'da okul servis minibüsü, otomobil ve elektrikli motosikletin karıştığı kazada 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Merkez 1'inci Oto Tamirciler Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada; Ali A. (58) yönetimindeki 15 AY 489 plakalı otomobil ile İbrahim A. (47) yönetimindeki 15 AAZ 731 plakalı öğrenci servis minibüsü çarpıştı. Savrulan minibüs, Filiz Ç.'nin (47) bulunduğu park halindeki 15 ADH 578 plakalı elektrikli motosiklete çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3 sürücü ile minibüsteki K.A.A. (4), K.D. (5) ve Şevkiye A. (35) yaralandı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı