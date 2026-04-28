Burdur'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Halil G. idaresindeki 55 ADM 829 plakalı odun yüklü tır, Isparta-Antalya kara yolu Isparta yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Seher Özer