Burdur'da ramazan ayı fener alayıyla karşılandı

Burdur'da İl Müftülüğü ve İHH Burdur İnsani Yardım Vakfı'nın düzenlediği fener alayı etkinliği, çocukların katılımıyla gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası ilk teravih namazı Ulu Cami'de kılındı.

Burdur'da ramazan ayını karşılamak için fener alayı düzenlendi.

İl Müftülüğü ve İHH Burdur İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen "İlk Teravih Fener Alayı" etkinliği kapsamında çocukların da aralarında bulunduğu grup, Köprübaşı mevkisinde toplandı.

Gruptakiler, fenerleriyle tekbir ve salavat getirerek Ulu Cami'ye kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından konuşma yapan İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, ramazanın heyecanını yaşamak için çocuklarla birlikte güzel program düzenlendiğini söyledi.

Konuşmanın ardından Ulu Cami'de ilk teravih namazı kılındı.

Kaynak: AA
