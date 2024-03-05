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Burdur'da Otomobil Şarampole Devrildi, 3 Kişi Yaralandı

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Burdur'da meydana gelen trafik kazasında, Yusuf S. idaresindeki otomobil şarampole devrildi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan biri ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yusuf S. idaresindeki 32 K 1841 plakalı otomobil, Isparta- Burdur kara yolu Antalya kavşağı yakınında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Yusuf S. ile otomobildeki Kerem A. ve Ahmet A. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Kerem A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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