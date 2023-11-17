Burdur'da Otomobil Kazası: İki Kişi Yaralandı
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Burdur'un Çeltikçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İsmail Turan idaresindeki otomobil beton direğe çarptı. Kazada sürücü Turan ve otomobilde bulunan Uğur Turan yaralandı.
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
İsmail Turan idaresindeki 07 BML 623 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Çeltikçi ilçesi yakınında refüjdeki beton direğe çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, sürücü Turan'la otomobildeki Uğur Turan'ı Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA / Güncel