20 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde 3 kişi yaralandı

BURDUR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin 20 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Burdur merkeze bağlı Kavacık köyü yakınlarında meydana geldi. Şerafettin Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metrelik uçuruma düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Şerafettin Ö. ile eşi Zühre Ö. ve kızları Büşra Dilara Ö., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

