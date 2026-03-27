Haberler

Burdur'da Orman Haftası'nda fidanlar toprakla buluşturuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi.

İlyas köyünde gerçekleşen "Türkiye'nin Gücü Orman" temalı fidan dikim etkinliğinde, zeytin ve fıstık çamı fidanları katılımcılar tarafından toprakla buluşturuldu.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, programda yaptığı konuşmada, ağaçlandırma konusundaki faaliyetlerin önemli olduğunu söyledi.

Burdur Gölünün kurumaması ve mevcut durumunun korunmasına vurgu yapan Bilgihan, çocukların ve gençlerin fidanları toprakla buluşturarak doğaya sahip çıkmalarının önemine dikkati çekti.

Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş ise, 1960-2025 yılları arasında 150 bin hektar alana 155 milyon fidan dikildiği bilgisini paylaştı.

Bu yıl 100 bin fidan dikildiğini, yıl sonuna kadar 700 hektar alanda 563 bin fidan dikimi hedeflediklerini belirten Karataş, orman köylülerine ekonomik destek vermek amacıyla, zeytin, ceviz, badem, hünnap, alıç, incir, fıtık çamı ile lavanta, kekik, biberiye gibi tıbbi ve aromatik gelir getirici türler diktiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Hale Pak
Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı

Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

