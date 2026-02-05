Haberler

Burdur'da asayiş bilgilendirme toplantısı

Güncelleme:
Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, ocak ayı içerisinde kentte meydana gelen asayiş olaylarını açıkladı. 2026 yılı Ocak ayında toplam 684 asayiş olayı kaydedilirken, cinsel taciz ve kasten yaralama gibi suçlarda önemli azalmalara dikkat çekti.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı ve İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Çiğiltepe ile asayiş bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vali Bilgihan, "İlimizde 2026 yılı Ocak ayı içerisinde kişilere karşı 274, malvarlığına karşı 65, millete ve devlete karşı 7, topluma karşı 80 ve takibi gerektiren 258 olmak üzere toplam 684 olay meydana gelmiştir. İlimizde meydana gelen tüm suçlarda alınan tedbir ve önleyici çalışmalar neticesinde geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 15'lik azalış sağlanmıştır. 2026 yılı Ocak ayı içerisinde bir önceki yılın aynı ayına oranla kişilere karşı suçlar kapsamında cinsel taciz olaylarında yüzde 67, kişi hürriyetinden yoksun kılma olaylarında yüzde 50, hakaret suçlarında yüzde 46, kasten yaralama olaylarında yüzde 39, çocuğun cinsel istismarı suçlarında yüzde 33 azalma sağlanmış, meydana gelen olayların yüzde 99,4'ü aydınlatılmıştır. Mal varlığına karşı suçlar kapsamında otodan hırsızlık olaylarında yüzde 100, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 100, dolandırıcılık olaylarında yüzde 61 azalma sağlanmış, meydana gelen olayların yüzde 77,8'si aydınlatılmıştır" dedi.

Vali Bilgihan, kentte ocak ayı içerisinde narkotik suçlarla ilgili olarak 7 kişinin tutuklandığını belirterek, "Gerçekleştirilen operasyonlarda 540 gram esrar, 67 gram skunk, 327,52 gram bonzai, 59,4 gram metamfetamin, 11,27 gram eroin, 2,54 gram kokain, 19 sentetik ecza, 9 ecstasy, 4 gram kenevir tohumu,

0,24 bonzai hammaddesi ele geçirilmiştir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi tehdit eden toplumumuzun geleceği açısından tehlike arz eden en büyük etkenlerden olan, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında halkı bilinçlendirmeyi ve uyuşturucu suçlarına seri müdahaleyi amaçlayan UYUMA programının vatandaşlarımız tarafından mobil cihazlara indirilerek kullanılmasını rica ediyorum" diye konuştu.

