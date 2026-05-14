Burdur'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'da Burak Dilli (17) yönetimindeki motosiklet, park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü ve motosiklet, bir kamyonetin altına sıkıştı. İtfaiye tarafından kurtarılan Dilli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Burak Dilli (17) idaresindeki 15 AEP 404 plakalı motosiklet, Menderes Mahallesi Şehit Ümit Sokak'ta park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet ve sürücüsü, sokaktaki kamyonetin altına sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibince sıkıştığı yerden çıkarılan Dilli, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Hale Pak
