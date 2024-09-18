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Burdur'da Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı Düzenlendi

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Burdur'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen konferans 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konusunu ele aldı. Etkinliğe katılanlar arasında Burdur Valisi ve diğer temsilciler yer aldı.

BURDUR'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla İl Müftülüğü tarafından 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konulu konferans düzenlendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Pişgin tarafından Kültür Merkezi'nde verilen konferansa Burdur Valisi Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ile vatandaşlar katıldı. İl Müftülüğü Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından sunulan tasavvuf müziği dinletisinin ardından İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Pişgin tarafından 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konulu konferans verildi. Konferans sonunda Vali Öksüz tarafından Prof. Dr. Yasin Pişgin ve Tasavvuf Müziği Topluluğu Şefi Furkan Ceylan'a hediye takdiminde bulunuldu.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/ BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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