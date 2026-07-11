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Burdur'da dağlık alanda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Burdur'da dağlık alanda mahsur kalan keçi kurtarıldı
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Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin halatlarla yaptığı çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Kestel köyündeki dağlık arazide bir keçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.

Sarp ve kayalık alana ulaşan ekipler, mahsur kalan hayvanı halatlar yardımıyla güvenli bölgeye indirdi.

Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen keçi, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hale Pak
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