Burdur'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi

Burdur'da öğrenciler için düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri, ramazan şenlikleri ve eğlenceli aktivitelerle sürdürüldü. Etkinlikler, öğrencilerin milli ve manevi değerleri öğrenmeleri amacıyla gerçekleştirildi.

Burdur'da, öğrencilerin katılımıyla "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde Burdur'da hayata geçiriliyor.

Hüsnü Bayer Kapalı Spor Salonunda düzenlenen etkinliklerde, ramazan şenlikleri, öğrenciler için çeşitli eğlenceli etkinlikler sunuyor.

Burdur İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Salim Oğuz, 4 gün boyunca ramazan şenliklerinin düzenleneceğini söyledi.

Şenlikleri ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediklerini belirten Oğuz, "Burada öğrencilerimiz Nasrettin Hoca, ramazan davulcusu ile buluşuyor. Ramazan feneri yapıyorlar. Etkinlikler, öğrencilerin milli, manevi kültürümüzü, değerlerimizi anlamaları, benimsemeleri amacıyla gerçekleştiriliyor." dedi.

Kaynak: AA / Hale Pak
