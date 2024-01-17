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Burdur'da Kırtasiyede Sprey Boya İle Zarar Veren Gençler Güvenlik Kamerasına Yakalandı

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Burdur'da alışveriş bahanesiyle kırtasiyeye gelen iki genç kızın sprey boyalarla raflara çizim yapıp, yazı yazdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Ayhan Özdemir, gençlerin yaklaşık 10 dakikada 10 bin lira civarında zarar verdiklerini belirtti.

BURDUR'da alışveriş bahanesiyle kırtasiyeye gelen iki genç kızın sprey boyalarla raflara çizim yapıp, yazı yazdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarına bakınca şaşırdığını anlatan iş yeri sahibi Ayhan Özdemir, Yaklaşık 10 dakikada 10 bin lira civarında zarar verdiler dedi.

Burdur'da geçen pazar günü Konak Mahallesi Göksavaş Sokaktaki bir kırtasiyeye alışveriş bahanesiyle gelen 2 genç kız, çalışanların bulunmadığı sırada raflardaki sprey boyalardan aldı. Rafları boyayan gençler, kırtasiyenin arka tarafındaki ürünlere zarar verdi. Boya kutularını boşaltan gençlerin rafları boyarken gülüşmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibi Ayhan Özdemir, raflardaki boyayı fark edince kamera kayıtlarına baktığında olayı anladığını belirtti. 25 yıllık ticari hayatında ilk defa yaşadığı duruma şaşırdığını belirten Özdemir, Daha önce ufak tefek hırsızlık olayları olmmuştu ama bu tür bir olayla ilk defa karşılaştım. Öğrenci olduğunu tahmin ettiğimiz iki genç kız sanatsal ürünlere, spreylere, boyalara zarar verip. Rafları boyadı. Ne için yaptıklarını anlayamadığımız bir zarar verdiler. Yaklaşık 10 dakikada 10 bin lira civarında zarar verdiler. Mağdur olduk diye konuştu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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