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Burdur'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Burdur'da 1-30 Ekim'de kaçakçılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda ruhsatsız silah ve kaçak içki ele geçirilirken, 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Burdur'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonları kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur, Bucak ve Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) kapsamında, 1-30 Ekim tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 3 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü, 30 tabanca fişeği, av tüfeği, 16 av tüfeği fişeği, kılıç, 2 kama, 2 bıçak, 15 litre kaçak içki ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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