Burdur'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Burdur'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Burdur Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Ozan Kara, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un milletin verdiği mücadeleyi en güzel şekilde anlatan ve böylece milletin sesi olan bir şair olduğunu söyledi.

Dünya var oldukça İstiklal Marşı'nın söyleneceğinin ve Türk bayrağının dalgalanacağının altını çizen Kara, "Asım'ın Nesli olarak bizlere bu vatanı emanet eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a, aziz şehitlerimize şu sözü veriyoruz, korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız." dedi.

Şehit Akif Altay Ortaokulu öğrencisi Hatice Kübra Bıçaklı tarafından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ercan Akın Fen Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Murat Alim Ünal tarafından şiir okundu.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin hazırladığı oratoryo gösterisiyle program sona erdi.

Kaynak: AA / Hale Pak
