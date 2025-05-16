Burdur'da İnsan Ticareti Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Burdur'da İnsan Ticareti Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur merkez ve Karamanlı ilçesinde gerçekleştirilen insan ticareti operasyonunda, Özbekistan uyruklu kadınların para karşılığı zorla evlendirilmesi ortaya çıktı. Bir zanlı tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Burdur merkez ve Karamanlı ilçesinde insan ticareti operasyonunda yakalanan bir zanlı tutuklandı.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca insan ticareti ile mücadele faaliyetleri kapsamında, Özbekistan uyruklu kadınların evlendirme ve iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirildiği, para karşılığı Türk vatandaşlarıyla zorla evlendirildikleri tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Burdur merkez ve Karamanlı ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, yakalanan şüphelilerden H.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, A.C. isimli şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Diğer 5 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Olayın mağduru olduğu tespit edilen 3 kadın, rehabilitasyon ve psikolojik destek sağlanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sığınma Evi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden 'esir takası' çıktı

İstanbul'daki zirveden ateşkes değil "Takas" kararı çıktı
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor

Körfez turunda kasayı doldurup gitti! Rakam öyle böyle değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Yeni torba kanunu teklifi TBMM'de! Cumhurbaşkanı'na TSK için dikkat çeken yetki

TSK'da değişiklik sinyali! Cumhurbaşkanı'na yeni yetki geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir

Yemek kartı bilmecesine son noktayı Danıştay koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.