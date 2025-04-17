Burdur'da İlk Yörük Çalıştayı Düzenlendi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde ilk kez düzenlenen "Yörük Çalıştayı", temsili Yörük göçüyle başladı.

İstiklal Yerleşkesi'nde, gerçekleştirilen temsili göçte geleneksel kıyafetler giyen Yörükler, hayvanlarıyla yürüdü.

Göçün ardından Yörük kültürüne özgü kütük atma, geleneksel halk oyunları gösterisi, Yörük ateşi yakılması ve keşkek dövme etkinlikleri yapıldı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, yaptığı konuşmada, Yörük kültürünün daha çok kişiye ulaştırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Yörüklerin, ahlakıyla, edebiyle, toplumsal barışa katkısıyla örnek olduğunu kaydeden Bilgihan, "Yani nasıl bir erdemli insandan bahsediyorsak bunun da uygulamadaki temsili Yörük insanı demek. Devletine, milletine sadakatle bağlı bu toprakların gerçek yaşayanı, gerçek vatandaşı ve dolayısıyla gerçek sahibidir. Bunu yaparken de çevreye zarar vermeden, doğayla barışık olarak yapar. İnsanlarla güzel iletişimi ve uyumu sağlar. İşte o yüzden çalıştaylardan bir format çıkmalı." dedi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Hüseyin Dalgar da üniversitelerin içinde bulunduğu şehirlerin, sanayisine ekonomisine, sanatına, kültürüne, turizmine her alanda sahip olduğu altyapıyla, uzmanlıkla katkı sağlaması ve bunu daha ileriye taşıması noktasında bir lokomotif görevi üstlendiğini ifade etti.