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Burdur'da iki otomobil çarpıştı, kazada bir kişi yaşamını yitirdi

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Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil bir iş yerinin duvarına çarptı; yaralanan kişi kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Necati Anıl Keskin (27) idaresindeki 15 ACC 588 plakalı otomobil, Mustafa Şeref Bulvarı'nda Ş.C. (29) yönetimindeki 15 BB 320 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Keskin'in kullandığı otomobil bir iş yerinin duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Keskin, kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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