Burdur'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı: Olaylarda %7 Azalma

Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, valilik bahçesinde düzenlenen toplantıda, ağustos ayında toplam bin 224 olay meydana geldiğini, olay sayısında geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 7 azalma sağlandığını söyledi.

Asayiş olayları kapsamında, kişilere ve mal varlığına karşı toplam 334 olay gerçekleştiğini bildiren Bilgihan, meydana gelen olaylarda, alınan tedbirler sayesinde geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 10 azalma olduğunu kaydetti.

Bilgihan, ifadeye yönelik 80 şüphelinin yakalanarak işlem yapıldığını, hapis cezasına yönelik aranan 41 zanlının tutuklandığını toplam 121 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 zanlının sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığının bilgisini verdi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan faaliyetlerde, uyuşturucu imal ve ticaret suçundan 4, kullanmak ve diğer suçlardan 35 olmak üzere toplam 39 olay meydana geldiğini dile getiren Bilgihan, meydana gelen olaylarda 52 şüphelinin gözaltına alındığını, 9 zanlı tutuklandığını bildirdi.