Burdur'da çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 3 kişi yaralandı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde çıkan kavgada aynı aileden 3 kişiyi av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı Dereköy köyünde Şahin K. (46) ile Erhan Y. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şahin K. yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği Erhan Y, eşi Sevgi Y. (28) ile oğlu M.A.Y. (11) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ağlasun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahin K. ise jandarma ekibince gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hale Pak
