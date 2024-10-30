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Burdur'da ATV ile ticari aracın çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur'da ATV ile ticari aracın çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı
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Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana gelen kazada ATV sürücüsü Mustafa Oğuz hayatını kaybetti, eşi Nihayet Oğuz yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde ATV ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Mustafa Oğuz hayatını kaybetti, eşi Nihayet Oğuz yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ağlasun'a bağlı Peçenek mevkisinde meydana geldi. Bucak'tan Ağlasun istikametine giden Mustafa Oğuz yönetimindeki 15 ADJ 326 plakalı ATV ile Süleyman Altınok yönetimindeki 34 KLL 416 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ATV sürücüsü Mustafa Oğuz ile eşi Nihayet Oğuz yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Nihayet Oğuz, Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Burdur Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay yerinde yapılan inceleme ardından Mustafa Oğuz'un cenazesi morga götürüldü. Kaza nedeniyle Isparta-Antalya kara yolunda trafik akışı yarım saat durdu. Mustafa Oğuz'un ATV'yi 2 ay önce satın aldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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