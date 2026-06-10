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Burdur'da fırtına tatbikatı gerçekleştirildi

Burdur'da fırtına tatbikatı gerçekleştirildi
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Burdur'da olası afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında düzenlenen fırtına tatbikatında, çatı uçması, yangın ve yaralanma senaryoları başarıyla canlandırıldı. 23 çalışma grubunun katıldığı tatbikatta yaralılar kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Burdur'da, olası afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında fırtına tatbikatı düzenlendi.

Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği kentte meydana gelen fırtınanın ardından Karasenir, Bağlar ve Hızır İlyas mahalleleri ile Organize Sanayi Bölgesi'nde çatı uçması, yangın ve yaralanma olayları yaşandığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Tatbikat kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Fırtına nedeniyle mahsur kaldığı belirtilen 2 yaralı ise AFAD ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri de tatbikat süresince çevrede güvenlik önlemleri aldı.

23 çalışma grubunun görev aldığı tatbikat başarıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Hale Pak
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