Burdur'da 65 Yaşındaki Ahmet Deveci Evinde Ölü Bulundu

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Burdur'un Bozkurt Mahallesi'nde, yakınlarının 2 gündür haber alamadığı 65 yaşındaki Ahmet Deveci, evinde ölü bulundu. Oğlunun yardım isteği üzerine eve gelen yakınları, Deveci'yi yatağında hareketsiz buldu. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Deveci'nin cenazesi morga kaldırıldı.

BURDUR'da yakınlarının 2 gündür haber alamadığı Ahmet Deveci (65) evinde ölü bulundu.

Burdur merkez Bozkurt Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ahmet Deveci'ye ulaşamayan şehir dışında yaşayan oğlu yakınlarından yardım istedi. Dün gece eve gelen yakınları Ahmet Deveci'yi yatağında hareketsiz halde buldu. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Deveci'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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