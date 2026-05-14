BURDUR'da Mehmet Kapan (61) evinin bahçesinde ölü bulundu.

Dün akşam saatlerinde Hızırilyas Mahallesi Yeşil Hasandamı Yolu sokakta bulunan evin bahçesinde Mehmet Kapan'ın yerde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Mehmet Kapan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kapan'ın cenazesi morga konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı