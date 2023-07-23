Burdur'da 40 dönüm buğday tarlası yangında küle döndü

Yangın, İnsuyu mevkiinde meydana geldi. Tarım arazilerinin olduğu bölgede neden çıktığı henüz belli olmayan yangında alevler yükselmeye başladı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek 5 araç ve 13 personel ile yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonrası yangın söndürüldü. Yangında 40 dönüm buğday tarlası yanarak kül oldu.