Burdur'da 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 araç, Isparta-Antalya karayolu Elsazı köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.
Ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA / Hale Pak