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Burdur'da 30 Dönüm Tahıl Ekili Alan Yandı

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Burdur'un Karamanlı ilçesinde çıkan yangın sonucu, yaklaşık 30 dönüm tahıl ekili alan zarar gördü. Yangına Karamanlı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde yaklaşık 30 dönüm tahıl ekili alan yandı.

İlçeye bağlı Toytepesi mevkisinde başlayan ve elektrik trafosundan çıktığı belirlenen yangın, tahıl ekili tarlaya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Karamanlı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale için belediyeden yapılan anonsla çiftçilerden yardım istendi.

Bunun üzerine kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 30 dönüm tahıl ekili alanda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Murat Çoban - Güncel

Karamanlı İtfaiye Burdur Güncel Haberler

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