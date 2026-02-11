Haberler

Burdur'da 112 Günü dolayısıyla bilgilendirme standı açıldı

Güncelleme:
Burdur'da 11 Şubat Avrupa 112 Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli kurumların katılımıyla stant açıldı. Vali Tülay Baydar Bilgihan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımının önemine dikkat çekti.

Burdur'da 11 Şubat Avrupa 112 Günü dolayısıyla stant açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerince, stant açıldı.

Açılan stantlarda vatandaşlar bilgilendirildi.

Stantları ziyaret eden Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru amaçla kullanılmasının öenmine vurgu yaptı.

