Burdur Bucak'ta kaldırım bordürüne çarpan motosikletin 21 yaşındaki sürücüsü öldü

Burdur Bucak'ta kaldırım bordürüne çarpan motosikletin 21 yaşındaki sürücüsü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Burdur'un Bucak ilçesinde Çamlıca Mahallesi 1752 Sokak'ta seyir halindeki motosiklet yoldan çıkarak kaldırım bordür taşına çarptı. Kazada 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Burdur'un Bucak ilçesinde bordür taşına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mert Kirişcan (21) idaresindeki 15 ABU 113 plakalı motosiklet, Çamlıca Mahallesi 1752 Sokak'ta seyir halindeyken yoldan çıkarak kaldırım bordür taşına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücü Kirişcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kirişcan'ın cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA