Haberler

Burak Özçivit'in Yeni Tiyatro Oyunu 'İstanbul'un En Güzel Kızı' Ankara'da Sahnelenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği 'İstanbul'un En Güzel Kızı' adlı tiyatro oyunu, 19 Aralık'ta Ankara'da prömiyer yapacak. Oyun, dünya genelinde birçok ülkede sahnelenecek.

Burak Özçivit'in rol aldığı tiyatro oyunu " İstanbul'un En Güzel Kızı", 19 Aralık'ta Ankara'da izleyicinin beğenisine sunulacak.

KAEK Studio'nun yapımcılığını üstlendiği oyunun prömiyeri, MEB Şura Salonu'nda yapılacak.

Oyun, Ankara'dan sonra Almanya, Azerbaycan, Rusya ve Özbekistan başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde sahnelenecek.

Biletleri 5 ülke ve 16 şehirde eş zamanlı satışa açılan oyunun senaryosunu Levent Tülek kaleme alırken, yönetmenliğini Çağrı Şensoy üstlendi.

Bir aşk hikayesi olarak kurgulanan oyunda Özçivit, hikayenin merkezinde yer alan ve hayatını şehrine, babasına, tutkusuna adamış "Oki" karakterini canlandırıyor.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsi Kadıköy'e geliyor! İsmail Yüksek hakkında bomba gelişme

İsmail hakkında bomba gelişme! Derbide...
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Trump, Venezuela hava sahasının tamamen kapatılacağını açıkladı

Savaş adım adım geliyor! Trump, o bölgede uçmayı tamamen yasakladı
Hepsi Kadıköy'e geliyor! İsmail Yüksek hakkında bomba gelişme

İsmail hakkında bomba gelişme! Derbide...
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Arda Güler ile Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor

Aynı takımda buluşuyorlar
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin rengi değişti

Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin bile rengi değişti
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Galatasaray ile Njerya arasında sürpriz Osimhen görüşmesi

Galatasaray'dan sürpriz Osimhen görüşmesi
Kayserispor'dan Rize'de kritik galibiyet

Tek golle altın değerinde 3 puan
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini iki farklı spiker anlatacak

Derbiyi izlemek için televizyonu açanlar bir ilki yaşayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.