Burak Özçivit'in Yeni Tiyatro Oyunu 'İstanbul'un En Güzel Kızı' Ankara'da Sahnelenecek

Burak Özçivit'in rol aldığı tiyatro oyunu " İstanbul'un En Güzel Kızı", 19 Aralık'ta Ankara'da izleyicinin beğenisine sunulacak.

KAEK Studio'nun yapımcılığını üstlendiği oyunun prömiyeri, MEB Şura Salonu'nda yapılacak.

Oyun, Ankara'dan sonra Almanya, Azerbaycan, Rusya ve Özbekistan başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde sahnelenecek.

Biletleri 5 ülke ve 16 şehirde eş zamanlı satışa açılan oyunun senaryosunu Levent Tülek kaleme alırken, yönetmenliğini Çağrı Şensoy üstlendi.

Bir aşk hikayesi olarak kurgulanan oyunda Özçivit, hikayenin merkezinde yer alan ve hayatını şehrine, babasına, tutkusuna adamış "Oki" karakterini canlandırıyor.