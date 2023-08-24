Bünyan'da Yol İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki yolları tarayarak bozuk bölgelerde yama çalışması yapıyor. Yol iyileştirme çalışmaları kapsamında asfalt yama ekipleri, altyapı çalışmaları, hava şartları ve kullanımdan dolayı bozulan güzergahlarda düzenlemeler yapıyor. Başkan Altun, yaz ayları boyunca çalışmaların devam edeceğini ve kış ayları öncesi tüm yolların hazır hale getirileceğini belirtti.