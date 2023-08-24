Bünyan'da Yol İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor
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Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki yolları tarayarak bozuk bölgelerde yama çalışması yapıyor. Yol iyileştirme çalışmaları kapsamında asfalt yama ekipleri, altyapı çalışmaları, hava şartları ve kullanımdan dolayı bozulan güzergahlarda düzenlemeler yapıyor. Başkan Altun, yaz ayları boyunca çalışmaların devam edeceğini ve kış ayları öncesi tüm yolların hazır hale getirileceğini belirtti.
Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen program dahilinde ilçe merkezimizdeki yollar ring halinde tarayarak bozuk bölgelerde yama çalışmasını yapılıyor.
Bünyan genelinde yapılan yol iyileştirme çalışmaları çerçevesinde asfalt yama ekipleri; altyapı çalışmaları, hava şartları ve kullanımdan dolayı bozulan ve deforme olan güzergahlarda yol iyileştirme düzenlemeleri yapıyor.
Yaz ayları boyunca çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini bildiren Başkan Altun, "Kış ayları öncesi ilçemiz genelinde çalışmaları tamamlayarak tüm yollarımızı kış ayları için hazır hale getireceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ