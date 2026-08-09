Sapanca'da bungalov ve mutfak kül oldu

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bungalov ile yanında bulunan mutfak alev alev yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Memnuniye Mahallesi'nde bulunan bungalov tesisinde çıktı. Tesisin mutfak bölümünde başlayan yangın bitişiğinde bulunan ahşap bungalova sıçradı. Alevler tesisi sararken olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tesisin mutfak bölümü ile bungalovdaki alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında tesisin mutfak bölümü ile bungalov tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı