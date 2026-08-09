Haberler

Sapanca'da bungalov ve mutfak kül oldu

Sapanca'da bungalov ve mutfak kül oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bungalov ile yanında bulunan mutfak alev alev yanarak, kullanılamaz hale geldi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bungalov ile yanında bulunan mutfak alev alev yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Memnuniye Mahallesi'nde bulunan bungalov tesisinde çıktı. Tesisin mutfak bölümünde başlayan yangın bitişiğinde bulunan ahşap bungalova sıçradı. Alevler tesisi sararken olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tesisin mutfak bölümü ile bungalovdaki alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında tesisin mutfak bölümü ile bungalov tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı

Salah sonrası 3 günde rekor kırıldı!
Mersin'de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü

Küçük kızın kokladığı madde sonu oldu
Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı

Atılan imzalar uykularını fena kaçırdı: İsrail hükümetine acil çağrı
Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
Milyonluk miras kavgasında anne-kız yüzleşti! Elini öptü, 'Ben yapmadım' dedi

Milyonluk miras kavgasında beklenen yüzleşme! Elini öpüp af diledi
Porsuk Çayı kenarında dehşet: Telefonla konuşan adamı suya itti

Kentin kalbini kabus noktası yaptı: Geleni geçeni suya atıyor

Çarşaf giyip husumetlisini vuran şüpheli, takside yakalandı

Dakikalar sonra gerçek anlaşıldı