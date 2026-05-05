Bulutlar Sitesi Davasında Yeni Ara Karar: Yönetim Listesi Talep Edildi, Duruşma Ertelendi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 31 kişinin yaşamını yitirdiği Bulutlar Sitesi'ne ilişkin davada, mahkeme heyeti, Ticaret İl Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı 2 Temmuz tarihine erteledi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Bulutlar Sitesi A ve B bloklarının, 6 Şubat depremlerinin ilkinde yıkılması sonucu 31 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi ise yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; müteahhitler Hasan Bulut, Abdulvahap Aktaşgil ve Hüseyin Şahin; statik projeye onay ve vize veren İnşaat Mühendisleri Odası görevlileri Filiz Taş ve Basri Ardağ ile kamu görevlileri Mustafa Hakan Büker, Mustafa Bingöl ve Duran Özdemir hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı. Müteahhit Abdulvahap Aktaşgil'in dava sürecinde vefat etmesi nedeniyle, hakkında açılan dava düşürüldü.

Duruşmaya tutuksuz sanık Hüseyin Şahin ile taraf avukatları katıldı.

Bilirkişi heyetinden beklenen raporun henüz dosyaya ulaşmadığı tespit edildi.

Tutuksuz sanık Hüseyin Şahin, kooperatifin 1996 yılında kurulduğu sırada yönetimde yer aldığını, ancak 1997 yılında yönetimden ayrıldığını; binanın ise 1998 yılında projelendirildiğini belirterek, yapım sürecinde herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak, 1997-1999 yılları arasında kooperatif yönetiminde yer alan kişilerin listesinin istenmesine ve bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 2 Temmuz 2026 tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA