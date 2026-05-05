Haberler

Bulutlar Sitesi Davasında Yeni Ara Karar: Yönetim Listesi Talep Edildi, Duruşma Ertelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde 31 kişinin yaşamını yitirdiği Bulutlar Sitesi’ne ilişkin davada, mahkeme heyeti, Ticaret İl Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı 2 Temmuz tarihine erteledi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 31 kişinin yaşamını yitirdiği Bulutlar Sitesi'ne ilişkin davada, mahkeme heyeti, Ticaret İl Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı 2 Temmuz tarihine erteledi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Bulutlar Sitesi A ve B bloklarının, 6 Şubat depremlerinin ilkinde yıkılması sonucu 31 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi ise yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; müteahhitler Hasan Bulut, Abdulvahap Aktaşgil ve Hüseyin Şahin; statik projeye onay ve vize veren İnşaat Mühendisleri Odası görevlileri Filiz Taş ve Basri Ardağ ile kamu görevlileri Mustafa Hakan Büker, Mustafa Bingöl ve Duran Özdemir hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı. Müteahhit Abdulvahap Aktaşgil'in dava sürecinde vefat etmesi nedeniyle, hakkında açılan dava düşürüldü.

Duruşmaya tutuksuz sanık Hüseyin Şahin ile taraf avukatları katıldı.

Bilirkişi heyetinden beklenen raporun henüz dosyaya ulaşmadığı tespit edildi.

Tutuksuz sanık Hüseyin Şahin, kooperatifin 1996 yılında kurulduğu sırada yönetimde yer aldığını, ancak 1997 yılında yönetimden ayrıldığını; binanın ise 1998 yılında projelendirildiğini belirterek, yapım sürecinde herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak, 1997-1999 yılları arasında kooperatif yönetiminde yer alan kişilerin listesinin istenmesine ve bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 2 Temmuz 2026 tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

"Tekneleri vurduk" diyen Trump'tan endişe yaratan savaş mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı

Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı

Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı
JP Morgan'daki 'köle' skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada

Dev bankada skandal büyüyor: Beni üçlü ilişkiye davet etti